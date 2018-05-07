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今日 16:43 香港財經 港股直擊

美亞娛樂續為HBO亞洲旗下頻道提供節目

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美亞娛樂(00391)宣布，早前與HBO亞洲簽訂獨家協議，該公司將繼續為HBO亞洲旗下電視頻道Red by HBO提供影視節目，並提供新媒體串流服務HBO GO的節目，為期5年。

美亞娛樂創辦人兼主席李國興表示，很高興跟HBO亞洲持續合作，公司將會繼續製作更多中文影視節目及亞洲節目，迎合本地及當地觀眾需求。

HBO亞洲總裁Jonathan Spink表示，早在2010年，HBO亞洲已跟美亞娛樂開始合作，共同推出亞洲專屬頻道，很高興與他們繼續合作，為亞洲地區的觀眾提供高質素節目。

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