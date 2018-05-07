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今日 16:19 香港財經

蘭桂坊集團夥KT拓文娛視頻市場

蘭桂坊集團及旗下LKF Culture Films Limited宣布，正式與韓國電訊商韓國電訊(KT)簽訂版權開發及授權協議，雙方今後將通過開發及製作以網絡漫畫為藍本之作品，共同開拓文娛視頻市場。

是次合作，雙方看準大中華及美國市場，將利用KT旗下之KTOON所持有的人氣網絡漫畫內容，通過蘭桂坊集團的創意及荷里活式製作手法，打造多元化的全新電影、劇集等視頻內容。

KTOON網漫平台於2013年推出，自2015年起同時提供小說瀏覽服務，成為了韓國網絡漫畫人氣五大平台之一。

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