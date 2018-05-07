香港財經

渣打銀行宣布上調港元定期存款利率，即日起生效。

任何客戶以10萬元或以上至100萬元以下的新資金，開立12個月定期存款，年利率由0.6厘上調至1.8厘；增設的18個月定存，年利率則為2.1厘。

另外，任何客戶以100萬元或以上新資金，進行12個月定存年利率則由1.8厘，調升至2厘；18個月定存年利率由現時的2.2厘上調至2.3厘。

至於新客戶以100萬至500萬元資金，開立3個月定存，年利率由1.4厘上調至1.6厘；6個月定存年利率則由1.7厘調升至1.8厘。