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今日 16:42 香港財經 中國財經

浦江中國夥中民未來拓物業服務管理市場

浦江中國(01417)公布，旗下全資附屬上海浦江物業與中民物業訂立合作框架協定，將與中民物業拓展非居住類物業管理市場，並在資訊化管理與服務領域形成優勢互補，同時共同開拓物業服務的多元化市場機會。

該公司稱，是次合作，旨在利用雙方優勢、資源及管理經驗，豐富並提高以非居住物業為核心的服務內容及能力，在資源分享的基礎上，該合作有助於提升物業服務多元化領域的收益。

中民物業是中民未來旗下全資子公司，專注於在物業管理領域開展投資，是中國物業管理領域重要的增值服務提供者和資源整合者。

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