香港財經 時事脈搏

財政司司長陳茂波到菲律賓馬尼拉出席亞洲開發銀行第51屆年度會議，期間會見行長中尾武彥在內的多位高層，席間討論亞行如何善用香港國際金融中心的融資服務。

他最新發表網誌提到，亞行近年提出《策略2030》，擬訂出「以發展繁榮、包容、具適應力及可持續的亞太區」為願景，重新檢視其資源投放的優次。亞行除了繼續扶助區內剩下的極端貧端人口外，將投放更多資源推動可持續經濟發展，。

他指出，根據亞行估算，為了改善經濟、消除貧窮及應對氣候變化，亞太地區至2030年期間每年便需要投放高達1.7萬億美元於各類基建，吸引更多私人市場資金投入成為其中一項重要課題。

陳茂波認為香港擁有相當優勢，為亞太地區的繁榮、更包容及可持續發展出一分力。發債方面，他在《預算案》中推出一系列措施，包括債券資助先導計劃、稅務優惠，以及「綠色債券資助計劃」等。

另外，投資基建有相當風險，透過各種合適的法律安排、金融工具及產品，協助投資者管理和緩解不同的主要風險，讓項目更具融資吸引力(bankability)。金融管理局2016年中成立了基建融資促進辦公室(IFFO)，提供一個資訊交流和經驗分享的平台，提升各持份者對基建投融資方面的知識和技能，促進基建投融資的合作。

目前，IFFO的合作伙伴機構已增至87個，包括多邊金融機構、發展銀行、公營和私營投資者、大型資產管理公司、商業銀行、保險公司、參與基建項目發展和營運的機構，以及專業服務公司等，進一步推動IFFO成為具代表性和有效的經驗交流和合作平台。