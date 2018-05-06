香港財經 中國財經 時事脈搏

政務司司長張建宗發表網誌，希望破解年青人對大灣區的迷思。

他留意到，近日有調查指本港青年人對前往粵港澳大灣區發展感樂觀，但當中不少人表明未來不會考慮前往大灣區發展，主要原因是對發展不了解，以及不想離香港太遠。

張建宗強調，大灣區的規模和潛力絕對可媲美紐約灣區、東京灣區和三藩市灣區。根據2016年數字，大灣區的面積和人口多於東京灣區和三藩市灣區；生產總值(GDP)約1.4萬億美元，緊貼紐約灣區的1.44萬億美元和東京灣區的1.8萬億美元。他期盼未來的大灣區能夠打造成世界頂級的大灣區。

他表示，特區政府非常重視大灣區發展，「推進大灣區建設及內地合作督導委員會」，會聚焦發揮香港在大灣區的獨特優勢；另外，立法會聯席事務委員會上月到大灣區進行職務訪問，訪問團反應亦正面。

至於《粵港澳大灣區城市群發展規劃》出台後，為了讓市民認識大灣區，特區政府將會透過媒體和網站推廣大灣區的建設。政制及內地事務局會盡快成立「粵港澳大灣區發展辦公室」，專責協調國家發改委和相關中央部委及廣東省政府和澳門特區政府，以及相關政策局及部門。

他特別強調，隨着港珠澳大橋、廣深港高鐵香港段和蓮塘／香園圍新陸路口岸陸續於未來一年開通，加上繼續加強大灣區城市間的交通運輸網絡，將大灣區打造成「一小時生活圈」，距離就不是大問題。