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長和(00001)與小米組成全球策略聯盟，小米高級副總裁王翔在社交網站表示，很高興與長和進行戰略聯盟，以及在簽署儀式上與長和系主席李嘉誠見面。

在王翔社交網站圖片可見，除了李嘉誠外，長和副主席李澤鉅及小米董事長雷軍均有出席簽署儀式。

王翔指出，聯盟將加速小米的國際擴張，並為長和的客戶帶來小米產品。

長和將會把小米智能手機、智能硬件及生活方式產品，引入旗下電訊及零售部門。另外，小米亦會擴展與長和在歐洲市場電訊店舖的合作，協議包括在丹麥、愛爾蘭及瑞典等地電訊市場，為小米產品作特定優先安排。