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港交所(00388)公布，將於6月1日起委任蔡羅蘭為集團風險總監。

蔡羅蘭將向港交所行政總裁李小加滙報，直接管轄集團信用及定量分析、港交所企業風險管理部及企業資訊保安辦公室，並負責監督倫敦金屬交易所(LME)及LME Clear的風險管理事宜。港交所結算風險管理部將繼續直接向港交所結算主管戴志堅滙報，同時在職能上向蔡羅蘭滙報。

蔡羅蘭去年6月加入港交所任結算科營運總監暨結算風險管理方案主管，曾於多家交易所、金融機構及資訊技術公司服務超過20年，當中最後8年於倫敦LCH擔任股本證券主管。