香港財經 港股直擊

小米已向港交所遞交上市申請，《華爾街日報》引述知情人士透露，小米希望至少集資100億美元(約780億港元)，估值可能在1000億美元(約7800億港元)左右。

小米正式向港交所提交申請，將以同股不同權形式上市。據悉，小米在香港上市後，料將很快在內地上市，成為首批利用CDR(中國預託證券)上市的公司之一。

由於小米的註冊地在開曼群島，小米需以CDR安排才能在內地上市。知情人士稱，該公司還在制定這項計劃，具體細節尚未發布。

新京報引述港交所的知情人士透露，小米最快將於6月上市。

據港交所初步文件披露，小米將採用不同投票權架構，股本將分為A類及B類股份。對於提呈股東大會的任何決議案，A類股份持有人每股可投10票，B類股份持有人則每股可投一票，惟就有限保留事項有關的決議案投票除外，在此情況下，每股股份享有一票投票權。

截至去年12月底，小米虧損438.89億元人民幣；2016年度錄得盈利4.92億元。去年收入1146.25億元，按年增長67.5%。

集團表示，集資所得淨額約30%用於研發核心產品；30%投資擴大及加強IoT與生活消費產品及移動互聯網服務(包括人工智能)等主要行業生態鏈；約30%用於全球擴張；10%用作營運資金及一般公司用途。

聯席保薦人中信里昂證券、高盛及摩根士丹利。