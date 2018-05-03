香港財經

港元1個月拆息繼續回落，3個月拆息續創2008年以來高。

據財資市場公會資料顯示，與供樓按息相關的1個月香港銀行同業拆息(HIBOR)報1.2312厘，按日降0.01厘，兩連跌；3個月息則升至1.6655厘，連升14個交易日，再創2008年底以來新高。

隔夜息回落至0.4279厘；1星期及兩星期拆息則分別降至0.6714厘及0.8029厘。

長息方面，半年期報1.8353厘；1年期報2.2764厘。

截至本港下午12時20分，港滙報7.8487。