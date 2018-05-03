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今日 11:24 時事脈搏 香港財經

林鄭月娥:正研一手樓住宅空置稅

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行政長官林鄭月娥出席立法會答問會時表示，政府正跟進和研究空置稅的問題，但強調沒計劃研究資產增值稅。

法律界立法會議員郭榮鏗稱，根據運房屋數字，截至去年底，有9000個空置單位，數字驚人。郭榮鏗詢問政府會否研究設置空置稅，或向非本地居民增設資產增值稅。

林鄭月娥稱，正跟進研究就空置的一手單位收取空置稅，要與各司局長作全面評估，包括建議的理據、可行性、公眾反應等，但政府沒計劃研究開徵資產增值稅。

她表示，現時的樓房單位極度短缺，所有房屋都要用來住，而不是囤積或用來炒賣。

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