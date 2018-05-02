香港財經

稅務局公布2017/18財政年度稅收臨時數字，全年整體稅收為3286億元，按年增加13%或384億元，主要來自印花稅。

在各項稅種之中，利得稅繼續成為本港最大稅收來源，2017/18年度利得稅收入1391億元，與前年度相若；其次是印花稅，期內收入952億元，按年增54%，創新高；而薪俸稅收入則按年增3%至608億元，創新高。

稅務局預計，2018/19年度整體稅收為3423億元，按年增4%。當中，利得稅稅收將增加12%；薪俸稅稅收則減少10%；印花稅收入則為1000億元。