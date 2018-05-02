香港財經

香港會計師公會進行一項企業管治研究，並提出多項改善建議，提升企業管治。研究重點關注股東權益、補救及保障措施，以及非香港註冊公司的監管等議題。

公會建議，應由政府設立高層次的企業管治政策小組，加強獨立非執行董事對公司董事會的問責性，以及《證券及期貨條例》的執法權限，應適用於更多董事會業務行為上。

公會企業管治專責小組召集人黃劍文表示，過去20年，本港的企業管治發展步伐大致與國際同步，但要保持競爭力及國際金融中心地位，政府須帶頭推動企業管治，從基礎範疇作重要改進，兼平衡商業發展與投資者保障。