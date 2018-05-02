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今日 14:12 香港財經

邱騰華:5G頻譜助物聯網智慧城市發展

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港府今日起就首批第五代(5G)公共流動服務的頻譜指配安排諮詢公眾。

商務及經濟發展局局長邱騰華表示，5G頻譜令物聯網和智慧城市的措施得以實現，形容是踏入新紀元，為市民提供一個極高速、極可靠、低延誤的通訊服務。

邱騰華表示，通訊局建議以拍賣方式，指配首批5G公共流動服務的頻譜，讓現有流動網絡業界競投，並進行公眾諮詢，是電訊發展的重要一步。

他又稱，兩三個月後，會再提出第二批頻譜的指配方式，希望在2020年全面引入5G服務前做好準備。

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