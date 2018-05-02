香港財經

花旗銀行宣布，由即日起，新客戶以5萬港元或以上，開立3個月港元定存，並持有指定產品結存，可享高達1.3%年利率。

其中，花旗私人客戶業務或Citigold戶口，及指定產品結存，3個月定存年利率為1.3厘；Citi Priority戶口或Citibanking戶口，及指定產品結存，3個月定存年利率為1.2厘。

於開立該定期存款時，客戶之指定產品結存須達美金1萬元或其等值或以上，包括基金、債券、結構性產品等。

另外，現有客戶以1萬港元或以上新資金，開立3個月港元定存，亦可享達0.9%年利率。