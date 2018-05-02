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滙豐前海證券研究部總經理孫瑜看好下半年A股走勢，料上證綜指年底可達3500點、滬深300及深成指則可分別達4300點及12500點，相信傳統「sell in May」的說法，反能給予市場建倉的好時機。

孫瑜對下半年A股走勢樂觀，主因有三大利好因素，包括國內宏觀政策對資本市場有利、互聯互通的額度增加或會加快MSCI納入A股的速度，以及外資正加快部署A股市場。

他建議，投資者若尋求額外回報(Alpha)，可選估值合理兼具增長性的中型股，特別是在食品飲料、新經濟、醫療健康、遊戲及硬件等板塊內的股份。至於大型藍籌在過去兩年已累積一定升幅，故看法較為保守。

孫瑜又提到，早前曾與歐美及亞洲共10個主要國家，合共逾120家買方基金見面，發現他們對A股市場興趣愈來愈大，其中紐約更有專門投資中國的對沖基金成立，在當地屬較少見的情況，反映出外資對投資A股亦做好準備。

A股將於下月納入MSCI新興市場指數，孫瑜預期，指數調整日或有10億至20億美元的資金流入，在納入已宣布的比例後，料有240億美元進入A股。問到外資會否將資金由H股調配至A股，因而影響H股表現，他相信基金對香港市場有多年認識，故絕大倉位仍會留在H股，若AH溢價不大，料外資基金仍偏好於對國際投資者更友好的H股市場。

滙豐資本市場亞太區聯席主管陳紹宗相信，MSCI納入A股後，基金經理愈來愈熟悉中國市場後，會更放心投資於A股，相信對滬深港通流量有積極作用。