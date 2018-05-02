香港財經

港元1個月拆息回落至1.3厘樓下；3個月拆息則連升13天。

據財資市場公會資料顯示，與供樓按息相關的1個月香港銀行同業拆息(HIBOR)報1.2461厘，較周一降0.06厘；3個月息則升至1.6161厘，連升13個交易日，再創2008年底以來新高。

隔夜息回落至0.4936厘；1星期及兩星期拆息則分別降至0.734厘及0.8741厘。

長息方面，半年期報1.8108厘；1年期報2.266厘。

截至本港早上11時30分，港滙報7.8497。