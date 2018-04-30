香港財經

​​今日新《上市規則》生效，此後同股不同權公司、未有收入的生物科技公司可在香港主板上市，以吸引新經濟行業。

證監會企業融資部執行董事何賢通早前曾表示，憂慮生物科技公司有變成殼股的危機，他今午出席傳媒午宴時指出，循新制上市的生物科技公司設有快速除牌機制，注入新資產和轉變主營業務時審批亦較嚴格。他又透露，與港交所(00388)上市部擬盡快推出規管借殼上市的市場諮詢，「做任何政策改動既希望達到目的，亦要再仔細研究是否有未能預計的結果」。

港交所和證監會高層一直警告生物科技公司研發失敗率高，很可能因為未能取得藥物審批准而全數投資歸零。何賢通表示，不應視之為監管機構預計很多公司會失敗，以美國同類公司經驗看來，研發本身「可能成功、可能失敗，研發亦要燒錢，可能IPO的錢全燒掉」，最重要是投資者認識此類公司風險高，慎重決定。

他表示，生物科技公司符合上市要求後，前線審批權在港交所手上，證監會主要處理《證券及期貨(在證券市場上市)規則》部分的問題，例如涉及公眾利益、資訊有否誤導等。他舉例，新制下，從事研發藥物、醫療器材、診療技術的生物科技公司屬合資格公司，但上市規則同時容許「其他」生物科技公司上市，證監會將會審視申請者是否合適和能滿足整體上市原則。

他又稱，除港交所將引入專家顧問協助處理上市申請外，上市委員會亦會有生物科技專家加入。上市委員會將在7月換屆。