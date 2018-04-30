香港財經

香港按揭證券公司公布，由明日起其一般保險業務，包括按揭保險計劃、安老按揭計劃、補價易貸款保險計劃及中小企融資擔保計劃，將轉移至其全資附屬香港按證保險有限公司營運。所有一般保險業務將如常運作，不受是次業務轉移影響。

按揭證券公司去年公布將在今年年中推出終身年金計劃，終身年金屬長期保險業務。按監管當局的規定，按揭證券公司不可同時兼營一般保險業務及長期保險業務。因此，按揭證券公司成立兩間全資附屬公司，分別營運終身年金計劃及現有的一般保險業務。