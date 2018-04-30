香港財經

本港樓價指數連升24個月，並連續17個月破頂。財經事務及庫務局局長劉怡翔表示，樓價持續上升的預期不一定應驗。

劉怡翔接受電台訪問時指，市場現時估計本港下半年或會加息，提醒市民需要留意。

談及樓市辣招，劉怡翔說，由於現時供應未到位，政府不會輕易撤銷辣招，擔心撤銷辣招可能會令更多人想入市，樓價有機會被炒高，對市場而言並非健康發展。

另外，港滙近期已多次觸及7.85弱方兌換保證水平，金管局接連入市承接港元沽盤。劉怡翔強調，金管局儲備及流動性方面，都有足夠美元買港元，重申毋須擔心資金流出。