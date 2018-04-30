訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 10:44 香港財經

劉怡翔:樓價持續上升預期不一定應驗

放大圖片

本港樓價指數連升24個月，並連續17個月破頂。財經事務及庫務局局長劉怡翔表示，樓價持續上升的預期不一定應驗。

劉怡翔接受電台訪問時指，市場現時估計本港下半年或會加息，提醒市民需要留意。

談及樓市辣招，劉怡翔說，由於現時供應未到位，政府不會輕易撤銷辣招，擔心撤銷辣招可能會令更多人想入市，樓價有機會被炒高，對市場而言並非健康發展。

另外，港滙近期已多次觸及7.85弱方兌換保證水平，金管局接連入市承接港元沽盤。劉怡翔強調，金管局儲備及流動性方面，都有足夠美元買港元，重申毋須擔心資金流出。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。