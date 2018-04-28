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今日 10:22 香港財經 國際財經

就美徵稅事宜 邱騰華:已透過雙邊關係交涉

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因應美國2月開始對進口鋼材和鋁材徵收關稅，商務及經濟發展局局長邱騰華出席一個電台節目時表示，特區政府正採取一系列措施，如果措施無效，不排除會直接與美方交涉。

邱騰華指出，特區政府已透過雙邊關係交涉，指徵收關稅無任何原因及不符合世貿會議安排，香港不應該被列入有關名單；同時，特區政府亦透過多邊關係，要求以第三方身分參與中美之間的磋商。

他又稱，香港打開門戶做生意，沒有貿易壁壘，強調自由貿易令香港得益，相關國家或地區亦可得益，維持開放自由貿易對大家都好。

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