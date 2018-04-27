香港財經

金管局總裁陳德霖表示，今年經濟前景會受主要中央銀行貨幣政策正常化、保護主義情緒升溫，和地緣政治緊張局勢惡化等不明朗因素及風險所影響，尤其若該等風險觸發香港資金流向逆轉，本地貨幣狀況收緊的速度可能較預期快，對實體經濟及資產價格構成下調壓力。

陳德霖在年報中指出，本港住宅物業市場前景仍不明朗。短期而言，目前香港經濟環境良好、市場預料房屋供應短缺仍然持續、按揭利率低企，加上可從其他融資渠道獲取置業所需資金，包括地產發展商提供的按揭貸款及父母的財務支持，均可能會繼續支持住宅物業需求。

然而，市場情緒或因近期環球金融市場的波動所影響。長期而言，樓市仍繼續面臨一些阻力，特別是隨着美國貨幣政策正常化進程持續，本地按揭利率最終會上升。此外，在政府竭力增加土地及房屋供應的情況下，房屋供求缺口或會逐步收窄，長遠會緩和樓價上升的壓力。

他又指，踏入2018年，全球實體經濟延續去年良好的增長動力，但同時也潛藏隱憂，一旦美國通脹加速以致加息步伐比預期快、貿易磨擦升溫，或者地緣政治突然惡化，隨時牽一髮動全身，波及環球金融市場，進而對香港的資金流向、資產價格和實體經濟造成衝擊，呼籲大家要做好風險管理。

陳德霖認為，未來數月最能影響香港市場情緒的，相信是香港利率的走勢。美國聯儲局自2015年12月起6次加息，港美息差擴闊，為港元流向美元提供更大誘因，港滙近期一直偏弱，並已觸發7.85弱方兌換保證。

他指出，當觸發7.85弱方兌換保證，金管局便會發揮「超級找換店」功能，在市場買港元沽美元，保證港滙不弱於7.85。陳德霖重申，這是香港聯滙機制的設計和正常操作，大家毋須擔心。

陳德霖續稱，外滙基金現時有超過4萬億港元的資產，當中港元貨幣基礎亦有約1.7萬億港元，為資金流出提供極大的緩衝。這些年來，金管局為香港銀行體系築起的一道道防波堤，也為銀行以至整個金融系統的穩定，提供了強而有力的保障。

從正面看，資金流出港元，令港息逐步回升，將有利於恢復較為正常的利率環境，從而有助香港經濟以至資產市場的穩健發展。在這個過程中，金管局定會嚴陣以待，盡最大的努力維持香港貨幣和銀行體系穩定。