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今日 15:15 香港財經

李嘉誠基金會向花慧綻捐200萬

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李嘉誠基金會向非牟利慈善團體「花慧綻」捐款200萬元。

「花慧綻」以花藝作為平台，從全港中學、特殊學校或有關機構，招募有特殊需要和特殊教育需要(SENs)的青年人，投入主流工作。團體以花店形式經營，而其主要收入來源是定期向香港各大企業機構提供花藝擺設。

「花慧綻」創辦人馮玉玲表示感謝基金會捐助，相信在新動力的注入之下，「花慧綻」發展將會更進一步，讓更多有特殊需要的青少年和整體社會有所裨益。

李嘉誠基金會繼惜食堂、長屋設計後，「花慧綻」是今年第三個獲得基金會支持的項目。

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