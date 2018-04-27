香港財經

港交所(00388)將在7月底進行市場諮詢，探討以企業身分持有同股不同權。證監會非執行董事兼富而德律師事務所中國區主席高育賢表示，仍在聆聽市場意見，但認為將會與剛通過的個人持有同股不同權機制不一致，事關現制是認許個人對公司的貢獻，但企業受惠的話，該如何劃線？「一旦開放了企業持同股不同權，豈非成為市場常態？我們都不想。」

她並指，母公司分拆子公司上市時，大多數已保留控股地位，甚至高達75%，似無需要容許企業持同股不同權。

早前港交所、證監會均表示，收到潛在大型IPO申請者建議，容許企業行使同股不同權，以便它們分拆子公司時維持控制權。

另外，新規亦容許未有收入的生物科技公司上市。高育賢出席上市公司商會論壇時提醒，生物科技公司研發失敗率高，若果按新制上市後，未能通過臨床二期測試的話，投資可以化為烏有。而且上市前的多輪投資者均希望上市後以高溢價退出套現，她憂慮不熟悉行業的散戶接火棒。

故她重申生科公司屬高風險投資，上市時證監會必定會嚴格審視，而投資者本身亦應慎防風險。

她又指出，留意到部分公司在上市前才大量收購藥品項目資產，而非本身從事研發工作，故生科公司有成為殻股溫床的隱憂。

現時規則要求生科公司須從事其研發項目至少12個月，亦處以較嚴格的除牌機制；若公司主營業務改變，須由監管機構批准。高育賢寄語專業團體(保薦人等)應慎重篩選保薦優質公司上市。