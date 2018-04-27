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今日 13:41 香港財經

工銀亞洲推粵港澳大灣區滙款服務優惠

工銀亞洲表示，看好粵港澳大灣區滙款業務發展潛力，推出粵港澳大灣區全新同城化滙款服務優惠。

即日起至今年12月31日，聯同工銀澳門、工商銀行廣東省分行及工商銀行深圳市分行，推出粵港澳大灣區全新同城化滙款服務優惠，四地同步推出多達11個幣種的同城化滙款服務優惠。

優惠包括粵港澳深四地個人手機銀行滙款手續費、工銀澳門個人、企業滙款手續費、粵澳兩地個人、企業入賬手續費5項費用全免。工銀亞洲企業網銀滙款手續費五折優惠；客戶在粵港澳大灣區內的滙款業務可最快於15分鐘內到賬等。

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