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土地供應專責小組提出短中期、中長期及概念性三大類的18個土地供應選項，昨天起展開為期5個月的公眾諮詢，啟動「土地供應大辯論」。

小組主席黃遠輝表示，公眾諮詢活動將分為兩個階段，第一階段主要集中推廣和教育，提升社會對土地供應情況和選項的認識，到6月初開始的第二階段，會就不同選項收集意見，收集得到的數據，將會交由港大學者白景崇負責分析，屆時會兼顧意見的「量」和「質」。

他表示，不能排除有個別人士在公眾參與期間大量發表意見，因此期望愈多持份者發表意見愈好，可反映社會整體看法。他相信，諮詢期完結會有數個選項得到過半數支持，成為主流意見。

黃遠輝強調，今次提出的所有選項，若最終落實，都不會繞過現有用作把關的法定程序，包括環評報告，即使發展郊野公園邊陲得到公眾支持，都未必能通過環境評估，亦有很多後續研究。

黃遠輝表示，本港並非只是缺乏房屋用地，本港長遠欠缺的最少1200公頃土地中，約60%來自交通基建、休憩用地需求，房屋和經濟用地需求則各佔大約兩成。

他又表示，現時公屋平均輪候時間4.7年，打開報紙看到樓價每日創新高，令人咬牙切齒，如果期望未來住得更鬆動，及不讓下一代重覆現時土地短缺的情況，本港便需建立土地儲備，應付將來可能出現的需求。