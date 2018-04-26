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中銀香港(02388)致力發展為「全功能國際化區域性銀行」，該行副董事長兼總裁高迎欣表示，中銀已部署一系列落實措施和業務策略，包括繼續深化本港業務、推動東南亞地區及粵港澳大灣區業務的發展。去年中銀敍造的東南亞相關業務貸款增速達14.8%。他指出，東南亞分支機構的規模相對中銀香港較小，佔集團比重有較大的成長空間，他不排除中銀會透過股權投資及戰略部署拓展。

他指出，中銀今年將繼續推進東南亞機構的整合工作，進一步明確發展定位和策略，據亞洲開發銀行預測，2016年至2030年，東南亞每年平均基建投資缺口為1840億至2100億美元，其中蘊含大量跨境業務。現時其東南亞分支機構的規模相對中銀較小，佔集團比重有較大的增長空間。

他指出，2016年以來，該行在區域化發展取得階段性成果，先後收購中國銀行(03988)在馬來西亞、泰國及印尼等業務，目前中銀在東南亞地區的經營版圖擴展至7個國家。未來在符合整體發展策略下，「不排除進行合適的股權投資及戰略部署。」

高迎欣又稱，支持粵港澳大灣區建設是其母行中國銀行的戰略重點，中行已成立了粵港澳一體化聯動發展委員會，由中銀牽頭，滙聚區內分支機構和多元化平台的力量，統籌中行在粵港澳大灣區的一體化發展。該行正制訂有關的金融服務方案，致力使中行成為粵港澳大灣區金融服務首選銀行。

他指出，金融機構在香港投入資金拓展金融創新的邊際效益明顯不及內地及其他地區。如何突破香港市場飽和的瓶頸，相信將會是香港將來的發展方向。大灣區市場融合是未來的一大突破機遇。粵港澳大灣區發展規劃即將發布實施，將為香港帶來龐大的市場發展空間及拓展機遇，內地高端客群和跨境業務的拓展將是香港銀行業未來發展的重大機遇。

早前他提到粵港澳三地金融業，未來可重點圍繞創新金融、絲路金融、民生金融及綠色金融等四方面發展。