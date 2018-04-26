香港財經

政府統計處公布，3月本港整體出口按年增8%，勝市場預期增3.1%；進口按年升10.7%，勝預期增5.2%。

本港3月商品整體出口貨值3477億元，按年升8%；進口貨值4032億元，按年升10.7%。3月錄得有形貿易逆差555億元，相等於商品進口貨值的13.8%。

輸往亞洲的整體出口貨值上升9.4%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是馬來西亞升17.5%、中國升17.3%、新加坡升4.7%、韓國升2.8%和泰國升2.3%。另一方面，輸往印度和台灣的整體出口貨值則錄得跌幅，分別下跌35.3%和7.4%。

今年首季商品整體出口貨值按年上升9.7%，商品進口貨值上升10.6%。第一季錄得有形貿易逆差1300億元，相等於商品進口貨值的12.1%。

政府發言人表示，環球經濟增強，令亞洲貿易及生產活動大致保持蓬勃，3月商品出口繼續錄得顯著按年增長。

展望未來，環球經濟目前廣泛的增長勢頭，短期內料會繼續為香港提供有利的貿易環境。然而，美國與其他主要經濟體的貿易摩擦所衍生的不確定性已經增加。另外，美國貨幣政策正常化及不同地區地緣政治局勢緊張可能出現的影響，也必須關注。政府會繼續密切留意有關發展。