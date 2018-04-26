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土地供應專責小組主席黃遠輝表示，本港土地供應短缺的問題迫在眉睫、水深火熱，即使計及正在推展項目與其他供應措施，仍缺少約1200公頃土地，相當於60個維園。小組提出18個有潛力提供額外土地的選項，今日起展開5個月公眾諮詢活動。

黃遠輝指出，「貴、細、擠」是不少市民面對居住的苦況，而短中期土地供應及房屋用地的短缺尤其嚴峻，問題的癥結是在於造地速度在過去好一段日子停滯不前，於2000年後明顯放緩。

土地供應專責小組提出18個土地供應選項，並分類成短中期、中長期及概念性三大類。短中期選項方面，即未來10年有潛力提供額外土地的選項共有4個，包括棕地發展、利用私人新界農地儲備、利用私人遊樂場地契約用地作其他用途，以及重置或整合佔地廣的康樂設施。

中長期選項即有潛力在未來10至30年內，提供額外土地的選項共有6項，包括在維港以外近岸填海、發展東大嶼都會、利用岩洞及地下空間、於新界開發更多新發展區、發展內河碼頭用地，以及發展郊野公園邊陲地帶兩個試點。

至於第三類是概念性選項，即暫時未能確定可提供額外土地的時間及數據，共有8項，包括長遠發展香港內河碼頭用地及鄰近用地、發展郊野公園邊陲地帶其他地點、增加鄉村式發展地帶的發展密度、於現有運輸基礎設施作上蓋發展、利用公用事業設施用地的發展潛力、重置葵青貨櫃碼頭、在葵青貨櫃碼頭上蓋發展，以及填平部分船灣淡水湖作新市鎮發展。

黃遠輝表示，不同的選項將會對不同的持份者帶來影響，小組將會以最大的深度及廣度，收集各界的意見，強調解決土地供應短缺的問題再無拖延的空間，冀諮詢能收窄社會上的分歧。

他稱，未來開拓土地的王道，仍是繼續開拓土地供應，重申並無單一方案解決，需要多管齊下，並沒有一個選擇是無痛，認為社會要有勇氣作出決定。