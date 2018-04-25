港元拆息全線顯著上升，1個月拆息續創2008年底以來高。
據財資市場公會資料顯示，與供樓按息相關的1個月香港銀行同業拆息(HIBOR)續升至1.3005厘，連升9個交易日，續創2008年底以來高；隔夜息則升至0.6548厘。
1星期及兩星期拆息分別升至1.3914厘及1.3978厘；3個月息升至1.5193厘。
長息方面，半年期報1.7418厘；1年期報2.2254厘。
截至本港早上11時36分，港滙報7.8477，高見7.8458。
今日 11:48 香港財經
港元拆息全線顯著上升，1個月拆息續創2008年底以來高。
據財資市場公會資料顯示，與供樓按息相關的1個月香港銀行同業拆息(HIBOR)續升至1.3005厘，連升9個交易日，續創2008年底以來高；隔夜息則升至0.6548厘。
1星期及兩星期拆息分別升至1.3914厘及1.3978厘；3個月息升至1.5193厘。
長息方面，半年期報1.7418厘；1年期報2.2254厘。
截至本港早上11時36分，港滙報7.8477，高見7.8458。
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