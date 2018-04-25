訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 11:48 香港財經

港元拆息全線續升 1個月息連升9日

放大圖片

港元拆息全線顯著上升，1個月拆息續創2008年底以來高。

據財資市場公會資料顯示，與供樓按息相關的1個月香港銀行同業拆息(HIBOR)續升至1.3005厘，連升9個交易日，續創2008年底以來高；隔夜息則升至0.6548厘。

1星期及兩星期拆息分別升至1.3914厘及1.3978厘；3個月息升至1.5193厘。

長息方面，半年期報1.7418厘；1年期報2.2254厘。

截至本港早上11時36分，港滙報7.8477，高見7.8458。

中國平安(02318)分拆的平安健康醫療科技(01833)(簡稱平安好醫生)現正招股，目前凍資超過1400億元。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。