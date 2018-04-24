香港財經

港府表示，歡迎聯交所就新興及創新產業公司上市制度發表諮詢總結。

財政司司長陳茂波表示，新興及創新產業上市制度將會迎合新經濟環境，進一步提升香港上市平台對不同地區發行人的吸引力，加強香港的整體競爭力。

陳茂波又稱，政府非常重視提升香港作為國際金融中心的競爭力，致力維持市場質素，積極發展及擴闊香港的金融市場，並將香港發展成為首次公開招股及第二上市的首選平台。

同時，他亦感謝各界人士在諮詢期間踴躍發表意見，並感謝聯交所和證監會促成有關的諮詢總結。