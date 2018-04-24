香港財經

金融管理局總裁陳德霖表示，「錢走息升」是港元利率正常化必經過程，亦是聯滙制度設計的正常運作，強調無跡象顯示有人大規模沽空或衝擊港元，而炒家沽空港元的難度亦大增。

陳德霖在《匯思》指出，金管局早前先後13次入市承接港元沽盤，買入共513億港元，他強調香港是全面開放型的經濟體和金融中心，資金流進流出是正常不過的事，呼籲大家毋須擔心。

他重申，每當金管局承接港元沽盤後，而總結餘收縮和港息上揚，港美息差就會逐漸收窄，這會減低資金流出港元的誘因和規模。另一方面，總結餘是銀行用以應付日常結算的資金，只是本地銀行體系港元流動資金的其中一部分。

目前，銀行持有約1萬億港元的外滙基金票據和債券。在有需要時，銀行可以將票據作抵押，向金管局以貼現率借入港元資金結算和周轉。由於銀行體系持有大量外滙基金票據，隨時用以貼現，可減低本港利率出現過份波動的情況。

他表示，現時出現資金流出港元主要是由港美息差套利活動所帶動，無跡象顯示有人大規模沽空或衝擊港元。現時金管局買入港元是聯滙制度下的正常運作，並非抵抗大鱷的「保衛戰」。

陳德霖強調，銀行在《巴塞爾協定三》及各種限制下，炒家要像廿年前那樣借入大量港元資金去沽空港元，難度大增，要重施當日「雙邊操控」的故技所需資金或「彈藥」會是以千億元計。儘管香港的「抗震」能力已大大提升，金管局亦會保持高度警覺，確保香港貨幣和金融體系的穩定。

對於銀行何時加存貸利息，陳德霖表示，須視乎後市資金流向和外圍金融環境變化。美國聯儲局表明會循序漸進地加息，市場普遍預期美息將持續上調。因此，相信港息在聯滙制度下會隨美息逐步上揚，而步伐應不會太急。不過也要有心理準備，在月結、季結或大型招股活動出現時，港元因需求大幅增加而扯高港息。