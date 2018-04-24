香港財經

行政長官林鄭月娥出席行政會議前會見傳媒，今日傍晚將出訪印尼，是上任以來是第五個出訪的東盟國家，稱非常重視開拓與東盟十國的雙邊關係。是次出訪商貿及經濟發展局局長邱騰華亦會隨行。

她認為，不論在商貿、投資、人民往來，東盟十國都有很大的開拓空間。

林鄭月娥又指，東盟十國於國家「一帶一路」建設中有策略性地位，而本港於中央支持下，會大力發展於「一帶一路」的角色，及助力「一帶一路」的發展。她提到，接近3年磋商後，於去年11月與東盟十國簽定了自由貿易協定及投資協定，將有利日後發展。

她亦提到，於2016年9月開拓印尼雅加達的經貿辦事處，為於東盟十國中的第二個辦事處，今次出訪亦將去訪問該辦事處。另外，她指於去年《施政報告》提到，將於泰國曼谷成立東盟十國中的第三間辦事處，目前進展非常良好，希望可盡快成事。

林鄭月娥表示，今天東盟十國是本港第二大貨物的貿易夥伴，2017年雙邊貨物貿易量高達9368億港元，按年升12.4%；服務業貿易，是第四大夥伴，服務總量逾1000億元，且過去幾年，按年亦有增長，以直接投資顯示，東盟十國於香港直接投資，佔本港外來投資的4%，相當約5100億元，本港企業於東盟的投資亦有增加，現有約2771億元，佔他們的2.3%，從這數字看大有增長空間。

她續指，東盟十國於香港成立的公司亦逐漸增長，最新調查顯示，本港有8200多家的海外和內地企業成立，其中東盟佔586間，其中70%是新加坡公司設立辦事處，其餘國家有空間增長。

兩地人員往來方面，去年接待300多萬來自東盟十國的遊客。