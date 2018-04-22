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今日 18:16 重要通告 港股直擊 中國財經

中興:正遵守美禁令 積極溝通尋求解決方案

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美國商務部早前發出禁令，禁止美國企業未來7年內向中興通訊(00763)出售零件，中興A股發通告表示，已經採取措施以遵守該拒絕令，並積極與相關方溝通以及尋求解決方案。

中興通告表示，吸取過去在出口管制合規方面的教訓，高度重視出口管制合規工作，把合規視為公司戰略的基石和經營的前提及底線。

公司又指，已成立總裁直接領導的合規管理委員會，並組建全球資深出口管制合規專家團隊，構建和優化公司出口管制合規管理架構、制度和流程；並組織員工合規培訓，且對出口管制合規工作持續投入。

下載港交所通告原文

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