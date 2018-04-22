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勞工及福利局局長羅致光在網誌表示，這星期與多個商會及勞工團體會面，介紹取消強積金「對沖」的初步構思，解答疑問和收集意見，將會是未來兩個多月的主要工作。

他指出，在多場的會議上，不少與會人士表示政府的初步構思很複雜，但簡單的方案容易顧此失彼，其中一個例子便是設立「基金池」以支付遣散費或長服金。「基金池」的理念可以有很多不同的形式，問題的核心是「基金池」所帶來的道德風險。

他解釋，如果採取「基金池」的做法，長服金的功能就會失效。因為僱主會覺得，反正都由「阿公」支付，所以不用多想，可以隨意解僱員工。最壞的情況是，不論是僱主或僱員都因「錢是阿公出」，而想辦法從「基金池」中「攞着數」。

羅致光續稱，不能排除有僱主及員工會通過協商濫用「基金池」，僱主可以與僱員訂立兩年合約，然後每兩年解僱一次，僱員可以從「基金池」領取遣散費，讓僱員獲得額外報酬。僱主可以說服員工接受較低的薪酬，變相把員工成本轉嫁給其他「基金池」的僱主，這對良好僱主與好僱員都會很不公平。

他又指，以2017年有關「對沖」的數字來看，因支付遣散費或長服金而被「對沖」的強積金約為42億元，加上僱主所需額外付出以填補不足的金額，遣散費或長服金的總額約為50億元，即約相等於所有僱員有關入息的1%。簡單而言，若每名僱主按僱員有關入息的1%注資入「基金池」，便剛足夠支付。但若出現上述道德風險效應，增加了遣散費或長服金的衍生，供款1%便不足夠。

此外，不同行業的僱員穩定性各異，有些行業如建築業，人員穩定性較低，導致他們運用「基金池」的機會較高。相對一些人員穩定性較高的行業，如貿易及銀行業等，他們動用「基金池」的機會較小，令他們的供款會變相補貼其他行業的僱主。

總括來說，「基金池」增加了道德風險，對良好僱主與僱員不公平，對於較為穩定的行業不公平，亦增加整體僱主的承擔，減低僱員的就業保障。因此，上屆政府及現屆政府都認為「基金池」的構思不可取。