香港財經

港交所(00388)首席中國經濟學家巴曙松表示，預料內地會繼續透過科技和消費等推動產業升級，新經濟公司的回報和增長前景將更加穩定。

他表示，去年滬深港通交易中，投資者對新經濟公司的投資比例上升，反映他們對新經濟公司的關注及偏好都有所增加。

巴曙松認為，中國經濟增長放緩，正處於新舊動能轉換時期，第三產業對經濟的佔比已超越第二產業，成為中國經濟主要增長動力。他相信，內地將會繼續推動產業升級，未來新經濟公司的表現及股本回報率(ROE)都會更加穩定。