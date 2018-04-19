香港財經

香港生產力促進局公布今年第二季「渣打中小企指數」調查，綜合營商指數升0.3至49.7，連升三季，認為香港經濟環境穩步向上的中小企，在過去一年間倍增至三成，反映中小企對營商前景愈趨樂觀。

五個分項指數中，今季「招聘意向」及「投資意向」維持正面，分別報54.9及51.9；「營業狀況」報50.2，為三年來首次重上50分界線；「盈利表現」升1.8至45.5，「環球經濟」則下跌4.6至38.8。

行業分類指數方面，零售業指數顯著改善，報48.6，連升四季，且是近三年的新高，「投資意向」分項更罕有地轉趨正面，報55.6。製造業指數升1.6至43.6，延續上升勢頭。進出口及批發業對「環球經濟」及「投資意向」的展望下調，行業指數下跌2.4至43.8。

渣打香港大中華區高級經濟師劉健恒表示，是次調查適逢中美貿易緊張局勢升級，解釋了「環球經濟」分項指數何故下調。然而，綜合營商指數仍於第二季度延續上升勢頭，並進一步貼近50分界線，反映基本經濟仍持續改善。

他預期，全面爆發貿易戰的風險較低，但若不明朗因素持續，或會影響本地營商情緒。不過，好消息是全球需求依然強勁，加上本地勞動市場緊張，將繼續抵消相關不利影響，後者正好從是次零售業指數顯著上升反映出來。