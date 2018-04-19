香港財經

「五一黃金周」將至，恆豐酒店總經理何銳堅表示，看好今年的表現，料營業額按年有5-10%的增幅。

他透露，現時酒店的預訂率約五至六成，因訂房程序愈趨簡化，「last minute booking」愈來愈多，預料黃金周期間酒店入住率將超過九成，房價方面不會太進取。

香港酒店業主聯會李漢城表示，將與理工大學合作開發一個本地酒店平台，主要希望協助中小型酒店。何銳堅稱，希望平台包攬由入住至退房的所有細節，不會只局限於訂房功能，故與市場上現有的OTA(線上旅行社)不一樣，現時仍在研究階段。