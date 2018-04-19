香港財經

中金公司發表報告指，香港經濟今年有望實現穩健增長，而最優惠利率(P)將進入加息周期，預期P將上調75至100個基點。

中金認為，最優惠利率上調可能對本港樓價增速起到一定壓制，但未必逆轉趨勢。

中金表示，加息對香港本地股影響更大，而中資股更多是受中國政策走向影響，市場或會受短期擾動，但不會改變方向，因市場主要受估值影響，而穩健的盈利基本面也有望提供支持。

港滙多次觸及7.85的弱方兌換保證水平，金管局自上周四以來，已13次入市，累計買入超過513億港元。