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今日 15:00 香港財經

港滙多次觸7.85 劉怡翔:未見惡意衝擊

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港滙近日多次觸及7.85弱方兌換保證水平，金管局先後13次入市，買入超過513億港元。財經事務及庫務局局長劉怡翔表示，政府、金管局及監管機構有密切留意情況，目前市場運作正常，看不到有惡意衝擊的行為。

他表示，聯滙的強弱水平分別設在7.75及7.85，向來都有買賣美元的做法，金管局最近的操作亦屬正常。

劉怡翔指出，銀行1個月及3個月同業拆息都有上升，提醒市民留意，當拆息上升與最優惠利率拉近，市場可能會加息，最優惠利率上升將影響借貸，加上部分按揭是以拆息作為基準，提醒市民要計清成本及風險。

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