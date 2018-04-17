香港財經

團結香港基金發表新一期土地與房屋政策倡議報告，指出本港土地發展有三大困局，包括「住得細、造得少、估得低」，本港未來10年的公私營房屋落成量，均未能達標。

報告指出，儘管現時樓價愈升愈高，但單位卻愈縮愈小，坊間的「納米樓」單位不足215平方呎，僅足夠停泊1.6部普通四門房車。此外，香港過去10多年停止開發新土地，令可供發展的地皮買少見少，於是土地改劃成為主要的土地供應來源。不過，由於改劃前期工作繁多複雜，需時較長，更須經公眾諮詢，效率偏低亦充滿不明朗因素。

報告亦批評，政府在2007年的「香港2030規劃遠景與策略」諮詢中，明顯低估土地需求，結果如今香港的人口密度達每平方公里2.74萬人，與印度孟買相若。基金會估計，本港未來30年，將需要新增超過9000公頃土地，約等於3個沙田新市鎮的面積，遠高於政府在「香港2030+」估算的4800公頃。

基金會高級研究員葉文祺預計，2018年至2022年經調整的私人住宅落成量，將不是每年2.08萬個單位，而僅是每年1.69萬個單位，未能達到政府「長遠房屋策略」中所訂的每年1.8萬個單位的目標。公營房屋方面，報告預計未來10年只有約21.74萬個單位落成，較政府目標的28萬個低22%，未來的公營的房屋供應不容樂觀。

基金會認為，最有效增加土地供應的方法，是在維港以外水域進行大規模填海。短中期需多管齊下增加土地供應，為此基金會翻查資料，尋找到兩幅位於十四鄉的具發展潛力的山坡地皮，可作有限度發展，增添約3萬個公營房屋單位，該兩幅地皮既非郊野公園或環境敏感地區，也不包括在任何分區計劃大綱圖，認為極具政府認真參詳價值。