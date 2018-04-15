香港財經

金管局總裁陳德霖出席全民國家安全教育日研討會時表示，貨幣體系是金融穩定與安全的根本，當局透過聯繫滙率制度，保持港元的外部購買力，維持市民和國際投資者對港元穩定的信心。

他續稱，在1998年及2008年的金融危機中，香港透過動用外滙基金化險為夷，未來必須維持實力雄厚的外滙基金，以捍衞香港金融安全的最後防線。

陳德霖說，香港必須繼續提升銀行的風險管理要求，保證在受到外部衝擊時，能夠維持金融市場穩定。過去數年來，針對銀行按揭業務推出多輪逆周期措施，便是要防控銀行體系風險過大。