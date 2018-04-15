訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 13:08 香港財經

香港機場上月客運量增8.5%

放大圖片

香港國際機場3月客運量達639萬人次，按年升8.5%，主要是本港居民外遊人數按年增加18%，當中以往來內地及日本的客運量增幅最為顯著。

期內，飛機起降量上升2.8%至3.62萬架次，貨運量則下降2.5%至42.2萬公噸，主要是出口貨運量按年減少12%。在各主要貿易地區中，以往來南韓及歐洲貨運量跌幅最為明顯。

在今年首3個月，機場共接待旅客1830萬人次，貨運量達115萬公噸，分別按年上升4.4%及4.2%，飛機起降量則按年略增2.7%至10.45萬架次。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。