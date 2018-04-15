香港財經

香港國際機場3月客運量達639萬人次，按年升8.5%，主要是本港居民外遊人數按年增加18%，當中以往來內地及日本的客運量增幅最為顯著。

期內，飛機起降量上升2.8%至3.62萬架次，貨運量則下降2.5%至42.2萬公噸，主要是出口貨運量按年減少12%。在各主要貿易地區中，以往來南韓及歐洲貨運量跌幅最為明顯。

在今年首3個月，機場共接待旅客1830萬人次，貨運量達115萬公噸，分別按年上升4.4%及4.2%，飛機起降量則按年略增2.7%至10.45萬架次。