訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 09:39 香港財經 時事脈搏

黃遠輝:小組將就18個土地供應選項諮詢公眾

放大圖片

土地供應專責小組主席黃遠輝出席電台節目時透露，小組即將就18個土地供應選項，進行廣泛公眾諮詢。

黃遠輝指出，諮詢會詳細討論每個選項面對的挑戰、土地潛力，以及何時可以供應土地。同時，採用發展商手上農地儲備的選項，社會必然有官商勾結的疑慮，因此要有政府以外獨立機制處理。

他又稱，未來30年，本港有最少1200公頃土地短缺，強調無一個單一選項可以解決所有問題，滿足到短中長期需要。

此外，他補充，每個選項都會對部份持份者有影響，亦會對部份持分者有利益，作廣泛諮詢有利於整個社會理性取捨。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。