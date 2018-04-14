香港財經 時事脈搏

土地供應專責小組主席黃遠輝出席電台節目時透露，小組即將就18個土地供應選項，進行廣泛公眾諮詢。

黃遠輝指出，諮詢會詳細討論每個選項面對的挑戰、土地潛力，以及何時可以供應土地。同時，採用發展商手上農地儲備的選項，社會必然有官商勾結的疑慮，因此要有政府以外獨立機制處理。

他又稱，未來30年，本港有最少1200公頃土地短缺，強調無一個單一選項可以解決所有問題，滿足到短中長期需要。

此外，他補充，每個選項都會對部份持份者有影響，亦會對部份持分者有利益，作廣泛諮詢有利於整個社會理性取捨。