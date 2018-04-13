訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 19:50 香港財經

按揭證券公司去年溢利增逾33%

香港按揭證券公司公布去年業績，除稅後溢利8.06億元，按年上升33.44%。

期內，股東資金回報率8.6%；成本對收入比率為26.8%。

去年購入總值3.16億元的貸款資產；截至去年底止，貸款組合的未償還本金餘額78億元。

按揭保險計劃的新取用貸款額323億元。

中小企融資擔保計劃方面，就特別優惠措施，即八成信貸擔保產品，批出1406宗申請，涉及總貸款額約56億元。

安老按揭計劃批出757宗申請，平均物業價值510萬元，而平均每月年金為1.52萬元。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。