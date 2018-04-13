香港按揭證券公司公布去年業績，除稅後溢利8.06億元，按年上升33.44%。
期內，股東資金回報率8.6%；成本對收入比率為26.8%。
去年購入總值3.16億元的貸款資產；截至去年底止，貸款組合的未償還本金餘額78億元。
按揭保險計劃的新取用貸款額323億元。
中小企融資擔保計劃方面，就特別優惠措施，即八成信貸擔保產品，批出1406宗申請，涉及總貸款額約56億元。
安老按揭計劃批出757宗申請，平均物業價值510萬元，而平均每月年金為1.52萬元。
今日 19:50 香港財經
香港按揭證券公司公布去年業績，除稅後溢利8.06億元，按年上升33.44%。
期內，股東資金回報率8.6%；成本對收入比率為26.8%。
去年購入總值3.16億元的貸款資產；截至去年底止，貸款組合的未償還本金餘額78億元。
按揭保險計劃的新取用貸款額323億元。
中小企融資擔保計劃方面，就特別優惠措施，即八成信貸擔保產品，批出1406宗申請，涉及總貸款額約56億元。
安老按揭計劃批出757宗申請，平均物業價值510萬元，而平均每月年金為1.52萬元。
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