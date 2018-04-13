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今日 13:18 香港財經

TNG準備申請虛擬銀行牌照

香港金融科技公司TNG近年積極開拓東南亞市場，創辦人江慶恩今日在「互聯網經濟峰會2018」論壇上，直言已準備向金管局申請虛擬銀行牌照，希望加強旗下服務如提存等。

他認為香港金融架構太完善，變相亦令金融創新變得綁手綁腳，初創企業亦不容易籌募資金，但亦逼到公司想辦法解決問題。

他稱，未來一段時間，將會在東南亞市場提供貸款服務，為沒有銀行戶口的用戶提供金融服務，會着力在「一帶一路」的國家推出。公司今年則會集中在高交易量、高毛利的業務上，並收購7間公司來完善及發展業務。

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