訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 21:45 香港財經

陳德霖:有能力維持港元滙價穩定

放大圖片

金管局稍早向市場買入8.16億港元，本港銀行體系總結餘於下周一會減少至1789.61億港元。

金管局總裁陳德霖表示，這次是2005年金管局推出三項優化聯繫滙率制度的措施，包括將弱方兌換保證移至7.85的水平以來，市場首次觸發金管局的弱方兌換保證。

他重申，金管局會在7.85水平買港元沽美元，保證港元不會弱於7.85。這是聯繫滙率制度的設計和正常運作。

他續稱，將視乎資金的走向，未來有可能會再次觸發弱方兌換保證。金管局有足夠能力維持港元滙價的穩定和應付資金大規模流動的情況，大家毋須擔心。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。