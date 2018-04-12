香港財經

金管局稍早向市場買入8.16億港元，本港銀行體系總結餘於下周一會減少至1789.61億港元。

金管局總裁陳德霖表示，這次是2005年金管局推出三項優化聯繫滙率制度的措施，包括將弱方兌換保證移至7.85的水平以來，市場首次觸發金管局的弱方兌換保證。

他重申，金管局會在7.85水平買港元沽美元，保證港元不會弱於7.85。這是聯繫滙率制度的設計和正常運作。

他續稱，將視乎資金的走向，未來有可能會再次觸發弱方兌換保證。金管局有足夠能力維持港元滙價的穩定和應付資金大規模流動的情況，大家毋須擔心。