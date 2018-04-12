訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 14:04 香港財經 港股直擊

香港寬頻推手機新計劃 目標12個月搶25萬客

放大圖片

香港寬頻(01310)再推新手機服務月費計劃搶客，香港寬頻與電視廣播(00511)宣布，推出「Global Phone環球數據服務」計劃，月費由198元起，包括一部Global Phone、每月5GB本地數據及每月5GB環球數據。另外合約期內包括myTV SUPER流動應用程式(基本版)及TVB Anywhere流動應用程式各24個月。

行政總裁楊主光表示，目標未來12個月要搶25萬個客。對於低價搶客，利潤主要靠向舊客戶續約加價來提升，相信兩年前減價搶走的10萬客，現時續約有加價空間，「之前享受咗優惠，依家願意畀返多啲錢，生意額會增長，」但不便透露內部加價指標。

電視廣播行政總裁李寶安出席香港寬頻活動時表示，TVB將會在OTT平台幫助廣告客戶及合作伙伴銷售產品，下個月初業，並不是HKTVmall和Amazon的模式，而會挑選特别的產品助廣告客做初期銷售推廣，不會賣平價貨品，會有錢賺但沒有業績壓力。他強調，公司不會包辦存倉及物流等工作，純粹賣貨，會考慮與各種網上支付服務合作。

李寶安又指出，公司有餘錢會買債投資，不會閒置在銀行，有需要時可套現。將軍澳電視城未有用盡地積比率，可擴建多10%面積；若有需要興建新廠房，則會選址在內地。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。