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香港寬頻(01310)再推新手機服務月費計劃搶客，香港寬頻與電視廣播(00511)宣布，推出「Global Phone環球數據服務」計劃，月費由198元起，包括一部Global Phone、每月5GB本地數據及每月5GB環球數據。另外合約期內包括myTV SUPER流動應用程式(基本版)及TVB Anywhere流動應用程式各24個月。

行政總裁楊主光表示，目標未來12個月要搶25萬個客。對於低價搶客，利潤主要靠向舊客戶續約加價來提升，相信兩年前減價搶走的10萬客，現時續約有加價空間，「之前享受咗優惠，依家願意畀返多啲錢，生意額會增長，」但不便透露內部加價指標。

電視廣播行政總裁李寶安出席香港寬頻活動時表示，TVB將會在OTT平台幫助廣告客戶及合作伙伴銷售產品，下個月初業，並不是HKTVmall和Amazon的模式，而會挑選特别的產品助廣告客做初期銷售推廣，不會賣平價貨品，會有錢賺但沒有業績壓力。他強調，公司不會包辦存倉及物流等工作，純粹賣貨，會考慮與各種網上支付服務合作。

李寶安又指出，公司有餘錢會買債投資，不會閒置在銀行，有需要時可套現。將軍澳電視城未有用盡地積比率，可擴建多10%面積；若有需要興建新廠房，則會選址在內地。