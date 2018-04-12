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今日 12:03 香港財經

港滙企7.8499 港元一個月息8連跌

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港滙今早曾觸及7.85弱方兌換水平，是2005年引入雙向兌換保證制度以來首次觸及；港元拆息則與上日相若。

截至本港時間早上11時55分，港滙報7.8499。

據財資市場公會資料顯示，與供樓按息相關的1個月香港銀行同業拆息(HIBOR)續降至0.7907厘，連跌8個交易日；隔夜息則回升至0.0593厘。

1星期及兩星期拆息分別報0.2143厘及0.3632厘。3個月息則跌至1.1725厘。

長息方面，半年期報1.5407厘；1年期報2.0173厘。

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