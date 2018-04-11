香港財經

港滙繼續逼近7.85弱方兌換保證水平，曾弱見7.8498，續創2005年實施雙向兌換保證以來新低。

截至本港下午12時42分，港滙報7.8497，低見7.8498。

據財資市場公會資料顯示，與供樓按息相關的1個月香港銀行同業拆息(HIBOR)續降至0.807厘，連跌7個交易日；隔夜息亦跌至0.0557厘。

1星期及兩星期拆息分別報0.2329厘及0.3893厘。3個月息則跌至1.182厘。

長息方面，半年期報1.5411厘；1年期報2.0164厘。